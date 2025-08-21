Compra de alimentos perecíveis pelo governo é positiva para os pequenos produtores; entenda

O governo brasileiro anunciou, na última quarta-feira (20), a compra de alimentos perecíveis que não vão mais para os Estados Unidos, como pescados, açaí e carne , devido às tarifas comerciais impostas por Donald Trump.



Na avaliação do economista Ricardo Buso, a medida é importante para preservar a economia desses setores, sustentada principalmente por pequenos produtores. Entretanto, o cenário fiscal brasileiro — com altos gastos públicos — limita o escopo dessa ajuda.



Em conversa com o Conexão Record News desta quinta-feira (21), Buso explica que a aquisição desses alimentos não vai criar mais demanda, apenas substituir os fornecedores das compras públicas de estabelecimentos como hospitais e escolas.



Além de incentivar o pequeno empreendedor e a economia local, o economista avalia que a iniciativa abre espaço para uma alimentação de maior qualidade e uma mitigação de gastos com fornecimento de comida para a população brasileira.