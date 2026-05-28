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Conflito entre EUA e China pode levar a escalada nuclear

Segundo relatório, "mundo está à beira de nova corrida armamentista"

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O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos divulgou um estudo que alerta sobre um possível combate entre China e Estados Unidos que poderia levar a uma escalada nuclear com as duas forças armadas.

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