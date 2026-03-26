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Conflito no Oriente Médio afeta crescimento global e aumenta inflação no mundo

Relatório da OCDE aponta que alta da energia e risco no estreito de Ormuz pesam sobre economia

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Segundo o relatório da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), a alta da energia e o risco no estreito de Ormuz pesam sobre a economia mundial.

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