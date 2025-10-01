Congresso dos Estados Unidos não aprova financiamento federal

O governo dos Estados Unidos entrou em paralisação, nesta quarta-feira (1), depois que o Congresso não conseguiu aprovar um projeto de orçamento para estender o financiamento federal. Sem os recursos, parte dos serviços públicos vai ser suspensa. Com o governo impedido de gastar, milhares de funcionários vão ficar em licença, enquanto os outros, que trabalham em serviços essenciais, podem ter os salários suspensos. Mesmo com a paralisação, chamada de “shutdown”, as negociações entre os parlamentares continuam.

