Congresso dos Estados Unidos não aprova financiamento federal

Saiba quais os impactos da paralisação norte-americana para o Brasil

Conexão Record News|Do R7

O governo dos Estados Unidos entrou em paralisação, nesta quarta-feira (1), depois que o Congresso não conseguiu aprovar um projeto de orçamento para estender o financiamento federal. Sem os recursos, parte dos serviços públicos vai ser suspensa. Com o governo impedido de gastar, milhares de funcionários vão ficar em licença, enquanto os outros, que trabalham em serviços essenciais, podem ter os salários suspensos. Mesmo com a paralisação, chamada de “shutdown”, as negociações entre os parlamentares continuam.

  • donald-trump
  • economia
  • estados-unidos
  • conexao-record-news

