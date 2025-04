Novo modelo de crédito consignado liberou cerca de R$ 7,3 bilhões para trabalhadores CLT em um mês

Em vigor desde o início de março, o novo modelo de crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada já liberou cerca de R$ 7,3 bilhões. Mais de 1 milhão de contratos foram firmados em quase um mês. A meta do governo é disponibilizar R$ 100 bilhões em apenas três meses.



A expectativa é de que a demanda aumente nas próximas semanas, já que os trabalhadores da iniciativa privada poderão negociar diretamente com os bancos a partir da próxima sexta-feira (25). Quem já possui um contrato de crédito consignado pode migrar para a nova modalidade, que oferece juros mais baixos .