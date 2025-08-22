Consignado CLT: inadimplência do novo crédito está acima de 15%

Em entrevista ao programa Conexão Record News desta sexta-feira (22), Rodrigo Simões, economista, explica que os 15% de inadimplência do empréstimo consignado para trabalhadores em CLT se devem a falhas nos sistemas de integração entre empresas, Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) e bancos. “Quando a gente olha os contratos que estão 100% corretos dentro do sistema dos bancos, a inadimplência é entre 3,5 e 4%, ela é bem menor”, explica.



O especialista destacou que o consignado é vantajoso tanto para os bancos quanto para os trabalhadores, pois a garantia do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) reduz o risco e permite juros mais baixos, entre 2,70% e 4% ao mês, tornando o crédito mais acessível às pessoas de menor renda.