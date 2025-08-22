Consumo em supermercados brasileiros cresce 4% em julho, diz Abras

O consumo em supermercados cresceu 4% em julho de 2025, em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo a Abras (Associação Brasileira de Supermercados). Na comparação com junho desde ano, o indicador teve uma elevação de 2,6%.



Em entrevista ao programa Conexão Record News desta sexta-feira (22), o economista Rodrigo Simões analisa que a alta reflete a melhora da renda e do mercado de trabalho, reforçando o aumento do consumo de alimentos pelas famílias.



O especialista aponta ainda que o consumo segue crescendo mesmo com a redução do número de pessoas dependentes de programas sociais, e com estímulos do governo, como crédito consignado e empréstimos mais baratos, beneficiando principalmente as classes C, D e E. Ele projeta que o terceiro trimestre de 2025 deve apresentar dados positivos em produtos como carne, feijão e alguns grãos.