Conteúdos falsos criados com IA mais que triplicaram entre 2024 e 2025

Estudo mostra crescimento do uso da inteligência artificial para conteúdos políticos

Conexão Record News|Do R7

O estudo do Observatório Lupa indica que a utilização da inteligência artificial para criar conteúdos falsos cresceu 308% entre 2024 e 2025 no Brasil.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Inteligência artificial
  • eleicoes
  • brasilia

