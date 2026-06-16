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Copom se reúne nesta terça (16) e quarta-feira (17) para decidir taxa básica de juros

Comitê vai avaliar se mantém ou diminui a Selic, que atualmente está em 14,5%

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O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central está reunido para decidir o futuro da taxa básica de juros do Brasil, atualmente fixada em 14,5%.

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