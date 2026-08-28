Coreia do Sul anuncia exercícios militares com EUA e Japão

A Coreia do Sul anunciou exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos e o Japão em setembro. As manobras anuais visam enfrentar ameaças nucleares e garantir estabilidade na região.



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