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Coreia do Sul anuncia exercícios militares com EUA e Japão

Manobras são treinamento para responder às ameaças nucleares e garantir a estabilidade na região

Conexão Record News|Do R7

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A Coreia do Sul anunciou exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos e o Japão em setembro. As manobras anuais visam enfrentar ameaças nucleares e garantir estabilidade na região.

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