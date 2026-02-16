Corrida para os vestibulares: plano de estudos pode ajudar na preparação para provas

Com o mês de fevereiro quase nas últimas semanas, professor dá dicas e conselhos para poder obter bons resultados nos estudos para as provas de vestibulares que ocorrem no fim do ano.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!