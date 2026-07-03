Cortejos fúnebres do líder supremo começam no Irã

O início das cerimônias fúnebres para o falecido líder supremo do Irã marca uma semana de homenagens que atraem milhões de apoiadores e diversas autoridades internacionais. Entre os presentes estão representantes da China e da Rússia, além de políticos influentes do Iraque, Armênia e Paquistão. O adiamento dos ritos tradicionais islâmicos ocorreu devido aos riscos associados à guerra recente no país.



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