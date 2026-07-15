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Custo do transporte impacta orçamento das famílias

Alta está ligada aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio sobre o petróleo

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O aumento dos custos de transporte tem se tornado um desafio significativo para as famílias brasileiras. Segundo a 13ª edição dos indicadores de qualidade do trabalho da sondagem do mercado de trabalho do FGV Ibre, o gasto com transporte passou a ocupar uma posição mais relevante nos orçamentos familiares em comparação ao ano anterior. Este crescimento está relacionado principalmente ao impacto econômico global decorrente dos conflitos no Oriente Médio.

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