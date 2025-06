Dano à estrutura nuclear poderia ser 'irreversível à vida humana', diz especialista

O diretor-geral da Agência de Vigilância Nuclear da ONU afirmou que as instalações nucleares nunca devem ser atacadas. Rafael Grossi pediu que todas as partes envolvidas exerçam moderação para evitar um agravamento maior depois dos ataques.



Segundo um comunicado da agência, qualquer ação militar que coloque em risco a segurança das instalações nucleares têm graves consequências para o povo do Irã e para além de seu território.