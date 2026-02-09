Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Defesa Civil de São Paulo retoma gabinete de crise

Iniciativa acontece após previsão de chuvas superar marca dos 100 milímetros por dia

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Defesa Civil de São Paulo mantém desde domingo (8) um gabinete de crise porque o risco de alagamentos e deslizamentos continua nesta segunda-feira (9).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Alagamentos
  • Chuvas
  • Defesa Civil
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.