Depoimentos de investigados do caso Banco Master são marcados no STF para a semana que vem

Dias Toffoli rejeitou o pedido da Polícia Federal e autorizou apenas duas datas

Conexão Record News|Do R7

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Tofolli marcou os depoimentos de oito investigados do Banco Master para o início da próxima semana na Corte.

