Diante de tarifaço, Brasil precisa se preparar para atender demanda interna, diz economista

A China declarou apoio ao Brasil em resistência à “intimidação tarifária e na proteção de direitos”, diante das tensões do tarifaço dos Estados Unidos . O país asiático é o maior parceiro comercial brasileiro.

Em entrevista aodesta quarta-feira (6), Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, ressalta que, apesar da forte parceria, é importante pulverizar as exportações brasileiras. “Não coloque todos os ovos numa cesta só”, diz Simões.O economista explica que, depois do cenário enfrentado na pandemia, a economia global seguiu uma tendência, o que prejudica países exportadores. “É hora do governo brasileiro, junto com os empresários do agronegócio, se preparar para poder atender a demanda interna e também não perder competitividade fora”, completa.