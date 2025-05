Dinheiro desviado em fraude no INSS começa a ser devolvido; entenda como funciona o ressarcimento

O INSS passa a reembolsar , a partir desta segunda-feira (26), os aposentados e pensionistas que tiveram valores descontados na folha de pagamento no mês de abril. O montante de R$ 292 milhões será depositado automaticamente nas contas dos beneficiários até o dia 6 de junho, respeitando a ordem de pagamentos do órgão. A devolução atende a uma decisão do próprio INSS de suspender todos os descontos de mensalidades associativas, após os apontamentos de fraude. Os valores retornarão aos beneficiários independentemente da autorização de débito no mês passado.





Conexão Record News, Luis Lopes, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) Direito, reforça que essa devolução para todos os associados é apenas referente ao mês de abril deste ano e não para outros valores descontados. Ele recomenda que a pessoa busque os descontos de outros valores nos contracheques anteriores. Lopes também relembra que o único meio de comunicação para problemas é pelos canais do INSS, como o aplicativo Meu INSS e o telefone 135. Em entrevista ao





Outro ponto que preocupa aposentados e pensionistas lesados pelas fraudes é se o ressarcimento incluirá juros e correção monetária. Segundo o professor, essas e outras compensações, como danos morais, ainda estão em discussão e podem ir parar na Justiça. “O aposentado e o pensionista sempre têm a alternativa de buscar o Judiciário para tentar ver esses valores”, afirma.





não tiver o dinheiro para ressarcir as vítimas. "Esse é um ponto muito importante, muito central, que pode determinar se essa vai ser uma medida efetiva ou não e que ainda não está esclarecido", complementa. Ele também vê como baixa a probabilidade de que todo o dinheiro desviado seja recuperado dos indiciados e que cubra o rombo. Sobre o pagamento pelas instituições acusadas, Lopes também levanta a questão acerca de como o governo e o INSS irão fazer caso uma associação