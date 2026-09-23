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Dólar opera em alta e chega a bater os R$ 5,15 nesta quarta (23)

Sinais de avanço nas negociações entre EUA e Irã animam investidores

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O discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) foi seguido de uma alta na cotação do dólar na manhã desta quarta-feira (23).

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