Dólar opera em alta e chega a bater os R$ 5,15 nesta quarta (23)

O discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) foi seguido de uma alta na cotação do dólar na manhã desta quarta-feira (23).



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