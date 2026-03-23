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Donald Trump adia ataque às instalações de energia do Irã

Decisão foi tomada após 'conversas produtivas'; presidente havia dado ultimato ao país

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Os Estados Unidos divulgaram imagens de novos ataques contra alvos iranianos com o objetivo de destruir a capacidade do regime do Irã em realizar ofensivas utilizando drones. O presidente dos EUA, Donald Trump, havia estabelecido um ultimato para que o Irã reabrisse o estreito de Ormuz — rota crucial para 20% do petróleo comercializado globalmente. Caso contrário, os EUA atacariam a infraestrutura elétrica iraniana. No entanto, Trump anunciou em uma rede social que esses planos foram suspensos por cinco dias devido a diálogos produtivos com representantes iranianos.

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