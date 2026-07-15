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Donald Trump ameaça atacar infraestrutura civil do Irã

Presidente afirma que, se Teerã não voltar à mesa de negociação, não restará nada ao país

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O presidente dos Estados Unidos fez novas ameaças ao Irã em uma entrevista para a TV.

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