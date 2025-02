Donald Trump assina novas ordens que restringem apoio aos imigrantes ilegais

Donald Trump assinou, nesta quarta-feira (19), uma nova ordem que deve impedir o uso de dinheiro federal para projetos que apoiem imigrantes ilegais no país. Além disso, também proíbe o uso de fundos federais em jurisdições estaduais ou locais considerados “cidades-santuário”. Essas regiões impedem que as autoridades policiais locais ajudem agentes federais de imigração.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (20), o analista internacional Vladimir Feijó afirma que Trump busca "dar satisfação ao eleitorado, mantendo esse tema da imigração no noticiário, junto do corte de gastos públicos, a grande pauta que ele buscou o apoio de Elon Musk". "De alguma forma, também batendo de frente com o partido Democrata, que tem prefeitos nessas chamadas ‘cidades-santuários’, que não custeiam a própria manutenção apenas com verbas locais, e sim com verbas federais", completa Feijó.