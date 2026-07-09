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Donald Trump diz que não quer mais lidar com o Irã

Presidente dos EUA chamou negociações de "perda de tempo"; Teerã ameaçou "resposta esmagadora"

Conexão Record News|Do R7

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Os recentes ataques dos Estados Unidos ao Irã reacenderam as tensões na região do Golfo Pérsico. As negociações para transformar um memorando de entendimento em um acordo permanente foram interrompidas após o presidente Donald Trump afirmar que não deseja mais negociar com o país persa. A declaração foi feita durante a Cúpula da Otan.

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