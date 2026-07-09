Donald Trump diz que não quer mais lidar com o Irã

Os recentes ataques dos Estados Unidos ao Irã reacenderam as tensões na região do Golfo Pérsico. As negociações para transformar um memorando de entendimento em um acordo permanente foram interrompidas após o presidente Donald Trump afirmar que não deseja mais negociar com o país persa. A declaração foi feita durante a Cúpula da Otan.



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