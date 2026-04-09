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Donald Trump diz que Otan não ajudou os Estados Unidos

Já Mark Rutte afirmou que entende a decepção do norte-americano, mas que europeus estão colaborando

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Trump criticou a Otan em redes sociais, alegando que a aliança não apoiou os EUA quando necessário e pode não fazê-lo novamente. Ele também fez um comentário depreciativo sobre a Groenlândia, chamando-a de "pedaço de gelo mal administrado".

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