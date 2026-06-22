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Donald Trump diz que Starmer 'fracassou miseravelmente'

Presidente dos EUA apontou imigração e energia como principais falhas do premiê britânico

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou publicamente Keir Starmer antes de o primeiro-ministro do Reino Unido renunciar ao cargo.

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