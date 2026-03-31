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Donald Trump envia milhares de soldados ao Oriente Médio

Medida é resposta a ataques contra bases americanas e embaixadas

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Os Estados Unidos aumentaram sua presença militar na região do Irã.

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