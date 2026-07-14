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Donald Trump envia notificação formal ao Congresso

Em carta, presidente descreve ações militares e esforços diplomáticos com o Irã

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O presidente Donald Trump notificou formalmente o Congresso dos Estados Unidos sobre a retomada das hostilidades contra o Irã em 7 de julho. Na comunicação oficial, ele destacou que as ações militares visam proteger cidadãos americanos e salvaguardar interesses nacionais. A carta também mencionou um cessar-fogo anterior de duas semanas e esforços diplomáticos para resolver o conflito.

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