Donald Trump pode adiar viagem programada à China para encontro com Xi Jinping

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitou o adiamento da cúpula planejada com o líder chinês, Xi Jinping, inicialmente prevista para o fim do mês em Pequim.



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