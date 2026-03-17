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Donald Trump pode adiar viagem programada à China para encontro com Xi Jinping

Decisão está relacionada ao esforço de guerra no Irã; negociadores se reuniram no final de semana

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitou o adiamento da cúpula planejada com o líder chinês, Xi Jinping, inicialmente prevista para o fim do mês em Pequim.

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