‘É cedo para dizer, mas temos bons indicadores’, diz economista sobre prévia da inflação

Em entrevista ao Conexão Record News nesta sexta-feira (24), Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, comentou a desaceleração da prévia da inflação , que marcou 0,11% entre dezembro e janeiro — o menor nível em 30 anos. Para Medina, a sinalização ainda não traz muito subsídio para projetar a inflação no ano, mas os indicadores são bons.“O dólar, nessa semana, voltou para baixo dos seis [reais], isso é um ponto favorável. O risco é, com o dólar mais alto, a gente vai precisar reajustar combustíveis e outros produtos. Se reajusta combustíveis, tudo que é transportado acaba tendo um impacto. [...] É cedo para dizer, mas temos bons indicadores.”