‘É muito impopular elevar a carga tributária’, avalia economista sobre alta no IOF

O mercado financeiro tinha expectativa de que o governo federal implementasse um programa estruturante de corte de gastos, e não que decidisse ampliar ainda mais a arrecadação por meio de tributos , segundo o economista Ricardo Buso.



Ao Conexão Record News desta quarta-feira (11), Buso comenta que o anúncio do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) pelo governo "é muito impopular elevar a carga tributária, quando ela já é da ordem de 33% do PIB”.



O especialista ainda afirma que o comunicado do Ministério deveria ter trazido medidas para “atacar problemas crônicos do Brasil”, como o excesso de despesas públicas.



