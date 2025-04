'É muito mais uma ameaça a Putin', diz analista sobre EUA abandonar negociações de paz na Ucrânia

É difícil acreditar que os Estados Unidos abandonem os esforços de paz para acabar com a guerra na Ucrânia, segundo o analista internacional Igor Lucena. Caso isso ocorra, a Rússia pode conquistar partes importantes do território, como Karkhiv e Zaporizhzhia.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (18), Lucena avalia que é fundamental para o presidente americano, Donald Trump, cumprir sua promessa de campanha — negociar o conflito e assegurar o domínio americano sobre os minerais raros presentes no solo ucraniano.



O especialista pontua que Moscou também tem interesse na exploração dos minerais — matéria-prima essencial para a produção de semicondutores. Segundo Lucena, se a Rússia domina a Ucrânia e negocia com a China esses minerais, os chineses vão ter capacidade de fabricar mísseis mais potentes e ultrapassar os americanos na corrida tecnológica.



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio , afirmou nesta quinta-feira (17) que o país suspenderá seus esforços para negociar o fim da guerra no leste europeu caso não haja progresso nos próximos dias, como forma de pressionar Kiev e Moscou a chegarem a um acordo.