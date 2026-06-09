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ECA Digital obriga redes sociais a notificarem autoridades

Exigências vão passar por regulamentação e devem ser publicadas em portaria

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As empresas responsáveis por redes sociais deverão notificar crimes envolvendo menores de idade, de acordo com uma nova exigência do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente.

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