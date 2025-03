Eclipse total da Lua acontece na madrugada desta sexta (14); saiba como acompanhar

Brasileiros de todo o país poderão acompanhar o primeiro eclipse total da Lua de 2025, que acontece na madrugada desta sexta-feira (14). O fenômeno — também conhecido como Lua de Sangue — será visto na América do Norte, Central e do Sul. O eclipse parcial deve começar por volta das 2h e ter o ápice às 3h26, horário de Brasília, que é quando a Lua ficará cada vez mais vermelha e terá o eclipse total.



Em entrevista ao Conexão Record News , Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional, explica que o fenômeno recebe esse nome devido à cor avermelhada que a Lua assume, já que o satélite natural passa a receber uma luz que passa pela atmosfera da Terra, ao invés de recebê-la direto do Sol.



O último eclipse lunar total aconteceu em 2022, e, segundo Josina, o próximo deve ocorrer em setembro deste ano, porém não será visto do Brasil. “O próximo eclipse como esse, totalmente visível no Brasil, será em 2029, de 25 para 26 de julho”, comenta. Não é necessário nenhum equipamento especial para enxergar o fenômeno, mas não pode estar nublado ou chovendo no momento.