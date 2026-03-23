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Economistas projetam mais inflação e corte menor dos juros em 2026

Expectativas fazem parte do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (23) pelo Banco Central

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Economistas do mercado financeiro projetam uma alta maior na inflação neste ano e também uma redução menor na taxa básica de juros em 2026. As expectativas fazem parte do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (23) pelo Banco Central.

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