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El Niño pode levar 4,8 milhões à pobreza segundo comissão da ONU

Fenômeno deve reduzir até 2% do PIB de toda a América Latina e Caribe em três anos

Conexão Record News|Do R7

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A Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) publicou um relatório em que prevê que os efeitos climáticos do El Niño levem até 4,8 milhões de pessoas à pobreza.

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