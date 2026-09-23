El Niño pode levar 4,8 milhões à pobreza segundo comissão da ONU

A Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) publicou um relatório em que prevê que os efeitos climáticos do El Niño levem até 4,8 milhões de pessoas à pobreza.



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