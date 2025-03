Emendas parlamentares foram as maiores beneficiadas na aprovação do Orçamento 2025; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (21), o economista Ian Lopes comenta a aprovação pelo Congresso Nacional do Orçamento 2025 , com três meses de atraso, em um total previsto de R$ 5,8 trilhões. A análise aconteceu na quinta-feira (20), em sessão conjunta com senadores e deputados, e agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Lopes explica que, quando um projeto não é definido no final do ano anterior, o Ministério da Fazenda precisa atuar com somente uma parte do orçamento , o equivalente a 8,3% do valor anual estimado. No entanto, por conta das regras dos cortes de gastos, os custos com despesas, até então, eram ainda menores, por volta de 5,6%.



Com a aprovação do texto, os investimentos com auxílios sociais podem ser desafogados e distribuídos sem preocupações. Mas o economista destaca que as emendas parlamentares foram as maiores beneficiadas na aprovação, com a destinação prevista em mais de R$ 50 bilhões. Ele explica que os pagamentos fazem parte do jogo político e funcionam como barganha.