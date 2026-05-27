Emissora iraniana revela detalhes de proposta de paz

Um memorando preliminar entre os Estados Unidos e o Irã sugere a retirada das forças militares norte-americanas próximas ao território iraniano. A emissora estatal iraniana divulgou que o acordo também inclui a suspensão do bloqueio naval. Em contrapartida, Teerã se comprometeu a restaurar o trânsito no estreito de Ormuz aos níveis anteriores à guerra dentro de um mês.



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