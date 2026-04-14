Emmanuel Macron conversa com presidentes do Irã e EUA
Líder francês pediu retomada das negociações e reabertura incondicional do estreito de Ormuz
Ao longo da semana, o presidente francês pediu a retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã. Emmanuel Macron disse que conversou com os presidentes dos dois países e afirmou que as negociações devem ser retomadas rapidamente.
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