Encontro entre Macron e Trump ressalta papel da União Europeia em possível cessar-fogo na Ucrânia

A ida do presidente francês Emmanuel Macron aos Estados Unidos ressalta a necessidade de a União Europeia se colocar como interlocutora de um possível cessar-fogo no leste europeu, afirma Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (25).



“Nós temos um Donald Trump querendo a paz a qualquer custo, sem observar a necessidade de devolver terras à Ucrânia. Já Emmanuel Macron muito mais preocupado com a inserção de tropas europeias no território ucraniano para garantir uma espécie de defesa”, pontua Pasquarelli sobre as visões divergentes de cada líder, que dificultam o processo de paz.