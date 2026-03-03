Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ensino técnico e educação em tempo integral crescem

Dados são do Censo Escolar 2025 e foram divulgados pelo Inep

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Segundo dados do Censo Escolar 2025, o ensino técnico e a educação em tempo integral cresceram em 2025. O resultado foi obtido mesmo diante de um cenário desfavorável. No total, a educação básica perdeu cerca de 1 milhão de alunos entre 2024 e 2025.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Educação
  • brasil
  • conexao-record-news
  • ensino-basico

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.