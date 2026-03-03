Ensino técnico e educação em tempo integral crescem

Segundo dados do Censo Escolar 2025, o ensino técnico e a educação em tempo integral cresceram em 2025. O resultado foi obtido mesmo diante de um cenário desfavorável. No total, a educação básica perdeu cerca de 1 milhão de alunos entre 2024 e 2025.



