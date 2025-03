Ensino técnico tem mais sintonia com o mercado, diz especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (11), Erik Anderson, especialista em educação, comenta que a iniciativa do governo federal em ampliar o acesso ao ensino técnico é benéfica. Segundo ele, esta modalidade educacional se torna um diferencial na hora de procurar um emprego.



Anderson comenta que o ensino técnico tem avançado com maior rapidez para habilitar estudantes com conhecimentos práticos, facilitando o ingresso no mercado de trabalho . Caso percebam que possuem vocação para a pesquisa científica, os técnicos podem optar por aprofundá-la em um curso superior.



O Ministério da Educação lançou nesta segunda-feira (10) em Natal (RN), o Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades. A iniciativa oferecerá aulas de reforço para estudantes da rede pública, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade, para prepará-los para os exames de seleção dos Institutos Federais, principal instituição de ensino técnico do país.