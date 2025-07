Ucrânia ‘não tem fôlego’ para enfrentar a Rússia sozinha, afirma especialista

O governo dos Estados Unidos decidiu suspender alguns envios de armas essenciais para a Ucrânia . Segundo o Pentágono, a justificativa é de que os estoques americanos estão muito baixos. No corte anunciado estão munições de precisão e interceptadores de defesa aérea que derrubam drones e mísseis.



Já do lado ucraniano, o governo do país europeu disse que chamou o enviado interino de Washington em Kiev para enfatizar a importância de continuar a ajuda militar , dizendo que qualquer corte iria encorajar a Rússia . Apesar da declaração, o Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que não recebeu nenhum aviso sobre reduções nas remessas de armas dos EUA.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (2), Manuel Furriela, mestre em direito internacional, enfatizou que a Ucrânia “tem vários riscos na continuidade da guerra, porque ela não tem nem fôlego sozinha para enfrentar a Rússia e muito menos equipamentos e recursos econômicos”.



O especialista diz ainda que a decisão “não é uma surpresa”, uma vez que o presidente Donald Trump já havia anunciado que faria essa redução. “Os Estados Unidos são os maiores apoiadores da Ucrânia, em recursos econômicos e também equipamentos. Qualquer nível de redução terá impacto muito grande sobre a Ucrânia”, finaliza.