Entenda como ataque ucraniano a refinaria russa afetou preço do petróleo

Em entrevista ao Conexão Record News nesta quarta-feira (12), o economista Ricardo Buso analisa o cenário dos contratos futuros de petróleo, que fecharam em alta após ataques ucranianos às instalações de uma refinaria de Moscou , na terça-feira (11), e diante da pressão das tarifas impostas pelos Estados Unidos.



“Nós estamos falando na cadeia de suprimento, uma perda significativa. Tudo em escala russa não é pequeno. Nós mexemos com a oferta do produto”, explica o economista. Buso ainda aponta o impacto da economia americana no aumento. “Frente a uma possível desvalorização do dólar, tudo que é cotado em dólar tende a subir em dólar também”, completa.