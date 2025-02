Entenda como atuação de Trump pode colocar fim na guerra entre Rússia e Ucrânia

Pela primeira vez, desde que a guerra entre Rússia e Ucrânia começou em 2022, existe uma ponte direta entre Washington e Moscou, proposta por Donald Trump, diz o professor de relações internacionais Lier Ferreira, em entrevista à RECORD NEWS, nesta quarta-feira (19). Segundo o especialista, o líder norte-americano está impondo uma solução de força para a Ucrânia e para os europeus. “Existem interesses recíprocos que as duas superpotências (Rússia e Estados Unidos) têm com o fim da guerra”, afirma Lier Ferreira.



“ Trump tem interesse em acabar com essa guerra. [...] Ele também tem a vontade de que parceiros europeus comprem cada vez mais dos Estados Unidos, principalmente no setor bélico e militar.”, conclui o especialista.