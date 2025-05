Entenda como deve funcionar sistema do Banco Central contra fraudes em contas bancárias

O Banco Central anunciou um sistema que visa bloquear a abertura de contas fraudulentas . A nova funcionalidade impedirá a criação de contas com informações falsas, a inclusão de um novo titular em contas conjuntas ou de um novo responsável em contas jurídicas. O sistema deve estar disponível em dezembro.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (27), o economista Rodrigo Simões comenta a importância da ferramenta. Simões revela que conversou com um técnico do Banco Central, que explicou o funcionamento do sistema.



“Quando a pessoa entrar no sistema do Banco Central através da sua conta gov.br, ela vai conseguir ter uma ideia de tudo o que é conta corrente ou conta poupança que estará aberto em nome dela. [...] Se ela não reconhecer aquela conta corrente, automaticamente por esse sistema, a pessoa vai poder clicar ‘não reconheço essa instituição financeira’ e as devidas providências serão tomadas”, diz o economista.