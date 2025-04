Entenda como funciona a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda foi liberada pela Receita Federal nesta terça-feira (1º). Em entrevista ao Conexão Record News , o economista Rodrigo Simões explica o funcionamento da modalidade.



“Quando você baixar o aplicativo da Receita Federal, entrar com o número do seu CPF, você vai ver que boa parte da sua declaração já vem preenchida. [...] É claro que você tem que olhar item a item com calma, verificar se estão todos os dados corretos, e apenas atualizar se tiver alguma receita ou alguma informação que a Receita Federal ainda não identificou”, comenta Simões.