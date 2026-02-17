Entenda formas de se proteger nas redes sociais durante o Carnaval

Com a chegada do Carnaval, é importante que as pessoas redobrem a atenção com a própria segurança não apenas no ambiente presencial, mas também no digital. Entre as orientações estão restringir quem pode ver as suas postagens e evitar publicações em tempo real para reduzir a exposição dos usuários.



