Entenda formas de se proteger nas redes sociais durante o Carnaval

Especialista alerta sobre riscos de segurança digital durante a folia

Conexão Record News|Do R7

Com a chegada do Carnaval, é importante que as pessoas redobrem a atenção com a própria segurança não apenas no ambiente presencial, mas também no digital. Entre as orientações estão restringir quem pode ver as suas postagens e evitar publicações em tempo real para reduzir a exposição dos usuários.

