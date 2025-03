Entenda o motivo da ferrovia ucraniana ser alvo da Rússia

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (24), o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin afirma que o ataque russo aos sistemas ferroviários ucranianos não é inédito e se soma a ameaças digitais semelhantes já enfrentadas por outros países europeus.



Segundo Brustolin, as ferrovias foram alvos devido à sua importância estratégica no conflito — o trem tornou-se o principal meio de transporte durante a guerra na Ucrânia após o fechamento do espaço aéreo. Além de passageiros, a movimentação de cargas também ocorre pela via férrea, essencial para a economia do país.