Entenda o novo modelo de financiamento imobiliário que o governo estuda implantar

O governo federal está estudando um novo modelo de financiamento imobiliário , para ampliar crédito com uma nova regra para uso da poupança . A proposta é para que 100% do saldo da caderneta seja direcionado pelos bancos para crédito habitacional, com taxas de juros iguais às já praticadas. A transição deve ser feita em até dez anos.



Ana Maria Castelo, economista do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas), explica que 52% dos recursos da poupança já são direcionados ao financiamento habitacional, mas diminuiu conforme a redução da poupança nos últimos anos.



“O que está em discussão hoje é uma forma de você garantir que os recursos para o mercado sustentem o boom imobiliário dos últimos anos. Há uma preocupação de todos que trabalham com o setor, de que você possa sustentar esse crescimento com uma oferta de recursos adequada para essa demanda dos últimos tempos e principalmente com um custo adequado”, diz a economista, em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (8).



Ana faz algumas ponderações sobre o andamento do projeto. “Há algumas questões que estão colocadas a partir do que foi divulgado. Então, as iniciativas, as discussões são para realmente tentar trazer para o modelo essas fontes de mercado que hoje representam um volume significativo, mas têm um custo muito mais alto em relação à poupança, então a grande preocupação é que você possa garantir a oferta de crédito a um custo compatível com o que é hoje o perfil da nossa demanda”, completa.