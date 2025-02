Entenda o que causou a queda da expectativa de crédito brasileiro

Uma pesquisa da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) mostra que a carteira de crédito no país deve crescer 8,5% este ano. Esse número representa uma queda em relação à expectativa de dezembro, que era de 9%. Segundo o Banco Central, em 2024, o crescimento do crédito foi de 10,4%.



Ao Conexão Record News desta terça-feira (18), Luiz Castelli, gerente de assuntos econômicos, regulação prudencial e riscos da Febraban, explica que a projeção não significa uma queda real do crédito. O cenário doméstico , com a inflação pressionada desde o final de 2024, e a expectativa da taxa Selic alta durante todo o ano são alguns dos motivos que justificam o crescimento mais tímido nos dados, completa Castelli.